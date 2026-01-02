Français
بالأسماء : تغيرات صلب مكتب البرلمان..وقريبا جلسة عامة لتجديد تركيبة اللجان (فيديو)

كشف النائب نزار الصديق عضو مكتب بمجلس نواب الشعب في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية” ان مكتب المجلس سيحدد قريبا موعد جلسة عامة لانتخاب تركيبة اللجان البرلمانية الجديدة.

وأوضح الصديق أنه سيتم على اثر هذه الجلسة العامة انتخابات داخل اللجان لانتخاب مكتبها المتكون من الرئيس ونائب الرئيس والمقرر مضيفا “شغل كبير في انتظار اللجان البرلمانية سواءا لمناقشة مشاريع القوانين الموجود والقوانين التي ستحال من طرف الحكومة في هذه السنة الجديدة”.

وحول تجديد تركيبة مكتب مجلس نواب الشعب أوضح محدثنا أنه تم تحديد ممثلي بعض الكتل الجدد صلب المكتب على غرار كتلة صوت الجمهورية كل من النائب جلال الخدمي والنائب نبيل الحامدي والكتلة الوطنية المستقلة النائب عماد أولاد جبيل وكتلة أمانة وعمل كل من النائب فخري عبد الخالق والنائب سنياء بن مبروك في انتظار تحديد ممثلي باقي الكتل وغير المنتمين الى كتل وفق تأكيده.

