اقتصاد وأعمال

بانورو إنرجي تعزز موقعها في غينيا الاستوائية عبر استحواذ استراتيجي كبير

بانورو إنرجي تعزز موقعها في غينيا الاستوائية عبر استحواذ استراتيجي كبير

أعلنت شركة بانورو إنرجي توقيع اتفاق نهائي مع شركة كوسموس إنرجي للاستحواذ على حصة إضافية بنسبة 40.375٪ في القطعة البحرية “G” في غينيا الاستوائية، مقابل مبلغ أولي قدره 180 مليون دولار أمريكي. وبموجب هذه الصفقة، التي تم اعتماد 1 جانفي 2025 كتاريخ لدخولها حيز التنفيذ، سترتفع حصة بانورو الإجمالية في البلوك إلى 54.625٪، ما يجعلها الشريك الرئيسي في هذا الأصل النفطي الاستراتيجي.

وتتضمن الصفقة دفعة إضافية مشروطة قد تصل إلى 39.5 مليون دولار، مرتبطة بتحقيق مستويات معينة من الإنتاج وأسعار النفط. وسيتم تمويل العملية من خلال طرح خاص يمثل ما لا يقل عن 10٪ من رأس مال الشركة، إضافة إلى استخدام شريحة تمويلية بقيمة 150 مليون دولار ضمن برنامج سنداتها القائم.

ويضم بلوك G حقل “سيبا” ومجمع “أوكومي”، اللذين دخلا مرحلة الإنتاج منذ مطلع الألفية، وبلغا إنتاجًا تراكميًا يفوق 490 مليون برميل حتى الآن. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستحواذ إلى مضاعفة احتياطيات بانورو المؤكدة والمحتملة (2P) أكثر من مرتين، وزيادة إنتاجها الصافي بأكثر من 80٪ اعتبارًا من عام 2025. كما تستهدف الشركة الوصول إلى إنتاج إجمالي يقارب 20 ألف برميل يوميًا بحلول عام 2027.
ووصف جوليان بلكاني، الرئيس التنفيذي لبانورو، هذه العملية بأنها “مرحلة مفصلية” في مسار نمو الشركة في إفريقيا، مؤكدًا أنها ستدعم توليد التدفقات النقدية وتعزز القيمة للمساهمين على المدى الطويل.
ومن المتوقع إتمام الصفقة خلال الربع الثالث من عام 2026

