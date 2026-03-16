بايرن ميونخ في ورطة حقيقية قبل مواجهة أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونخ في ورطة حقيقية قبل مواجهة أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

يعيش فريق بايرن ميونخ الألماني أزمة حقيقية في مركز حراسة المرمى، بعدما تعرض جميع حراس الفريق الأول للإصابة، في موقف نادر أربك حسابات الجهاز الفني قبل الاستحقاقات المهمة المقبلة و على رأسها مواجهة أتالانتا في دوري أبطال أوروبا.

و أعلن النادي البافاري تعرض الحارس البديل سفين أولريش لإجهاد في العضلة المقربة، ما سيبعده عن المشاركة في الوقت الحالي، لينضم إلى قائمة المصابين في مركز الحراسة.

و بذلك أصبح الرباعي المسؤول عن حماية عرين بايرن خارج الخدمة بسبب الإصابة و هم القائد مانويل نوير و الحارس الشاب يوناس أوربيج، إلى جانب سفين أولريش و ليون كلاناك.

و أشار بايرن ميونخ إلى أن أولريش تعرض للإصابة خلال مواجهة الفريق أمام باير ليفركوزن، التي انتهت بالتعادل 1-1 مساء السبت ضمن منافسات الدوري الألماني.

و كان أولريش قد شارك في اللقاء كخيار ثالث في حراسة المرمى، في ظهوره الأول منذ سبتمبر 2024، بعدما تعرض نوير لإصابة في العضلة الخلفية، بينما يعاني أوربيغ من ارتجاج في المخ.

و في ظل هذه الأزمة غير المسبوقة، اضطر النادي الألماني إلى تصعيد الحارسين الشابين ليونارد بريسكوت (16 عامًا) و يانيس بارتل (19 عامًا) إلى قائمة الفريق الأول، رغم عدم خوضهما أي مباراة احترافية حتى الآن.

