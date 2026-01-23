Français
بايرن ميونخ يحسم مستقبل هاري كين

يواصل النجم الإنجليزي هاري كين تقديم مستويات لافتة بقميص بايرن ميونخ، ما دفع إدارة النادي البافاري إلى التحرك سريعًا من أجل تأمين استمراره لفترة أطول داخل صفوف الفريق.

و وفقًا لصحيفة “بيلد”، يستعد بايرن ميونخ لإنهاء عقد هاري كين الجديد قريبًا، فى ظل القناعة التامة بإسهاماته الفنية و تأثيره الواضح على نتائج الفريق.

و أشارت الصحيفة إلى أن إدارة النادي تسعى لحسم ملف تمديد عقد كين قبل انطلاق منافسات كأس العالم، فى خطوة تعكس رغبة النادي فى الحفاظ على استقراره الفنى خلال المرحلة المقبلة.

و أشار المصدر ذاته إلى أن الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، يان كريستيان دريسن، سيتولى الإشراف المباشر على المفاوضات، علمًا بأنه لعب دورًا محوريًا في إتمام صفقة انتقال كين من توتنهام هوتسبير إلى النادي البافاري في صيف عام 2023.

و يُعد هاري كين أحد الركائز الأساسية فى تشكيلة بايرن ميونخ، حيث نجح منذ انضمامه في ترك بصمة قوية، ما جعل مسألة تمديد عقده أولوية قصوى لإدارة النادي.

