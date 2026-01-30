Français
الأخبار

بايرن ميونخ يحسم مصير نجمه

بايرن ميونخ يحسم مصير نجمه

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني رسميًا، يوم الجمعة، أن نجم خط وسطه ليون جوريتسكا سيغادر الفريق مع نهاية الموسم الحالي، بعد التوصل إلى اتفاق متبادل بعدم تجديد العقد الذي ينتهي صيف 2026.

و يأتي هذا الإعلان ليُسدل الستار على مسيرة حافلة للدولي الألماني داخل قلعة أليانز أرينا، استمرت 8 سنوات منذ انضمامه للفريق عام 2018 قادمًا من شالكه.

و أكد الحساب الرسمي للنادي البافاري: “ليون جوريتسكا سيغادر بايرن ميونخ في الصيف بعد 8 سنوات مليئة بالنجاحات و حتى ذلك الحين، لنعمل جميعًا بكل جهد للفوز بمزيد من الألقاب معًا”.

و أشار كريستوف فرويند، المدير الرياضي للنادي، إلى أن المحادثات مع اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا كانت مفتوحة و بناءة، وأسفرت عن قراره بالسعي وراء تحدٍ جديد في مسيرته الاحترافية ابتداءً من الصيف المقبل.

و قال فرويند : “ليون يشعر ارتباطًا كبيرًا بالنادي والفريق، ورغم تلقيه عدة عروض مغرية في الفترة الماضية، إلا أنه اختار البقاء معنا حتى نهاية الموسم الحالي. لقد كانت ثماني سنوات ناجحة للغاية مع لاعب و شخصية قوية مثل ليون و سيسعى بكل جهده لمساعدة الفريق على حصد المزيد من الألقاب حتى الصيف”.

تعليقات

