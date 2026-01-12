Français
الأخبار

بايرن ميونخ يعلن إصابة نجمه

بايرن ميونخ يعلن إصابة نجمه

أعلن نادي بايرن ميونخ، اليوم الإثنين، تعرض أحد نجوم الفريق لإصابة ستبعده لفترة غير محددة من الوقت.

و أصدر نادي بايرن ميونخ، بيانًا رسميًا، قال فيه: “سيفتقد بايرن ميونخ خدمات يوسيب ستانيشيتش مؤقتًا”.

و أضاف البيان : “تعرض المدافع المركزي لإصابة في أربطة كاحله الأيمن خلال مباراة الدوري الألماني مساء الأحد ضد فولفسبورغ”.

و ختم البيان : “قد أكد الفحص الذي أجراه الجهاز الطبي لبايرن ميونخ هذه الإصابة”.

