بايرن ميونخ يعلن إصابة نجمه

أعلن نادي بايرن ميونخ، اليوم الإثنين، تعرض أحد نجوم الفريق لإصابة ستبعده لفترة غير محددة من الوقت.

و أصدر نادي بايرن ميونخ، بيانًا رسميًا، قال فيه: “سيفتقد بايرن ميونخ خدمات يوسيب ستانيشيتش مؤقتًا”.

و أضاف البيان : “تعرض المدافع المركزي لإصابة في أربطة كاحله الأيمن خلال مباراة الدوري الألماني مساء الأحد ضد فولفسبورغ”.

و ختم البيان : “قد أكد الفحص الذي أجراه الجهاز الطبي لبايرن ميونخ هذه الإصابة”.

