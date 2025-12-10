Français
بايرن ميونخ يعلّق بخصوص إمكانية التعاقد مع محمد صلاح

نفى ماكس إيبرل، المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ، كل التكهنات بشأن ضم النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، خلال فترة الانتقالات القادمة.

و قال إيبرل في تصريحات ل”دازن” على هامش مباراة فريقه ضد سبورتنج لشبونة في دوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء : لدينا موهبة استثنائية تتمثل في لينارت كارل و من غير المنطقي أن نمنح لاعبًا أفضلية على لاعب آخر في الوقت الحالي.

و علّق إيبرل على تصريحات صلاح قائلاً : قرأتُ ما صرح به، لكنني لم أستوعبه و بصراحة لا أهتم بما سيحدث لاحقًا في هذا الموضوع.

و أضاف : قوام فريقنا متجانس للغاية و نراه متوازنًا دفاعًا و هجومًا، مؤكدًا أن النادي لا يخطط لإجراء أي صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية.

يأتي هذا التصريح في ظل حالة الغموض التي تحيط بمستقبل محمد صلاح، بعد استبعاده من قائمة ليفربول لمواجهة إنتر ميلان الإيطالي أمس الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

و جاء استبعاد صلاح بعد تصريحاته الغاضبة عقب مباراة ليدز في الدوري الإنقليزي الممتاز، حيث عبّر عن شعوره بخيبة أمل كبيرة لبقائه على مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة على التوالي.

