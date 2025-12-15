Français
بايرن ميونخ يكشف طبيعة إصابة نوير

بايرن ميونخ يكشف طبيعة إصابة نوير

أعلن نادي بايرن ميونخ رسميًا اليوم الإثنين، أن حارس مرماه وقائده مانويل نوير تعرض لإصابة خلال مواجهة الفريق الأخيرة أمام ماينز في الدوري الألماني الممتاز.

و جاء ذلك بعد المباراة التي أقيمت يوم الأحد وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، حيث لعب نوير اللقاء بالكامل قبل أن يظهر عليه أثر الإصابة لاحقًا.

و أكد النادي البافاري، في بيان رسمي نشر على موقعه الإلكتروني، أن الحارس البالغ من العمر 39 عامًا تعرض لتمزق في أوتار الركبة اليمنى، وهو ما أكدت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب.

و أفاد البيان: ” سيفتقد بايرن ميونخ قائده مانويل نوير مؤقتًا، فقد تعرض حارس المرمى لتمزق في ألياف عضلة الفخذ الخلفية اليمنى خلال مباراة الدوري الألماني التي أقيمت على أرضه يوم الأحد ضد ماينز، وجاء هذا التشخيص نتيجة فحص أجراه الجهاز الطبي لبايرن ميونخ”.

و لم يحدد بايرن ميونخ مدة غياب نوير بدقة، إلا أن صحيفة سبورت بيلد الألمانية أشارت إلى غيابه المؤكد عن مواجهة هايدينهايم المقررة الأحد المقبل، على أن يكون جاهزًا للعودة بعد انتهاء العطلة الشتوية.

