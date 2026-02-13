Français
Anglais
العربية
الأخبار

بايرن ميونخ يٌجدّد عقد أحد ركائزه

أعلن نادي بايرن ميونخ اليوم الجمعة تجديد عقد مدافعه الفرنسي دايوت أوباميكانو حتى 30 جوان 2030، لتثبيت أحد ركائز الفريق الأساسية على المدى الطويل.

و ينشط أوباميكانو (27 عامًا) في صفوف النادي البافاري منذ صيف 2021 قادمًا من لايبزيغ و شارك منذ ذلك الحين في 180 مباراة رسمية، سجل خلالها 6 أهداف و قدّم 9 تمريرات حاسمة، كما ساهم في فوز الفريق بثلاثة ألقاب للدوري الألماني و ثلاثة ألقاب لكأس السوبر الألماني.

و أكّد كريستيان دريسن، الرئيس التنفيذي للنادي، أن أوباميكانو أصبح لاعبًا من الطراز الرفيع و يعكس التزامه الشخصي قوة الروح الجماعية داخل الفريق.

و أضاف ماكس إيبرل، عضو مجلس الإدارة للشؤون الرياضية، أن أوباميكانو لاعب محوري يعتمد عليه الفريق و أنّ تطوير اللاعبين الأساسيين يمثل جزءًا من استراتيجية البايرن.

من جانبه، وصف المدير الرياضي كريستوف فرويند أوباميكانو بأنه مزيج مثالي من السرعة و القوة البدنية و القدرة على التنبؤ ، مشيرًا إلى أنه أصبح مدافعًا و قائدًا عالميًا ضمن صفوف الفريق.

و أعرب أوباميكانو عن سعادته بالاستمرار مع البايرن ، مؤكدًا رغبته في تحقيق أكبر عدد ممكن من الألقاب مع الفريق و الحفاظ على مستوى دفاعي متميّز في كل مباراة.

