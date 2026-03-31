الأخبار

بايرن ميونخ يُعلن رحيل أحد ركائزه

أكد نادي بايرن ميونيخ الألماني أن ظهيره الايسر رافاييل غيريرو سيرحل مع نهاية الموسم الحالي، بعد اتفاق الطرفين على عدم تجديد التعاقد، ليصبح اللاعب البرتغالي لاعبا حرا في 30 جوان المقبل.

و بهذا الخصوص، نوّه المدير الرياضي للفريق البافاري ماكس إيبرل باللاعب قائلا “لقد كان رافاييل ركيزة أساسية وشخصية مؤثرة في غرفة الملابس، وكانت مناقشاتنا معه إيجابية وقائمة على الاحترام والتفاهم المتبادلين. نحن نشكره على المدة التي قضاها معنا”.

و انضم غيريرو (32 عاما)، إلى بايرن ميونيخ قادما من بوروسيا دورتموند في صفقة انتقال حر عام 2023، وخاض بقميص النادي البافاري 89 مباراة في مركزي ظهير أيسر ومتوسط ميدان.

و يعتلي البايرن حاليا قمة ترتيب البطولة الألمانية لكرة القدم بفارق 9 نقاط، وسيواجه ريال مدريد في الدور ربع النهائي لرابطة أبطال أوروبا، بينما سيلعب ضد باير ليفركوزن في نصف نهائي كأس ألمانيا.

