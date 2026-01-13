بتكليف من الرئيس : منح وسام الوفاء والتضحية لعائلة الشهيد مروان القادري (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تحوّل صباح اليوم الثلاثاء 13 جانفي 2026 رئيس مؤسسة فداء، أحمد جعفر، في زيارة إلى عائلة الشهيد من المؤسسة الأمنية، الملازم بالأمن الوطني مروان القادري.

وقد تمّ خلال هذه الزيارة تقديم وسام الوفاء والتضحية من الصنف الأوّل، الذي منحه رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وذلك تقديرًا لما أبداه الشهيد من وفاء وتضحية في سبيل الوطن وأداءً لواجبه الوطني.

وتندرج هذه الزيارة في إطار تكريم شهداء المؤسستين الأمنية والعسكرية والاعتراف بتضحياتهم الجسيمة دفاعًا عن أمن البلاد واستقرارها، إضافة إلى دعم عائلاتهم والوقوف إلى جانبهم.

