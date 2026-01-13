Français
بتكليف من الرئيس : منح وسام الوفاء والتضحية لعائلة الشهيد مروان القادري (فيديو)

تحوّل صباح اليوم الثلاثاء 13 جانفي 2026 رئيس مؤسسة فداء، أحمد جعفر، في زيارة إلى عائلة الشهيد من المؤسسة الأمنية، الملازم بالأمن الوطني مروان القادري.

وقد تمّ خلال هذه الزيارة تقديم وسام الوفاء والتضحية من الصنف الأوّل، الذي منحه رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وذلك تقديرًا لما أبداه الشهيد من وفاء وتضحية في سبيل الوطن وأداءً لواجبه الوطني.

وتندرج هذه الزيارة في إطار تكريم شهداء المؤسستين الأمنية والعسكرية والاعتراف بتضحياتهم الجسيمة دفاعًا عن أمن البلاد واستقرارها، إضافة إلى دعم عائلاتهم والوقوف إلى جانبهم.

