بتكليف من رئيس الجمهورية : محمد علي النفطي يترأس الوفد التونسي في قمة الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا

بتكليف من السيّد رئيس الجمهوريّة، الأستاذ قيس سعيّد، ترأس السيّد محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، الوفد التونسي المشارك في أشغال الدورة 39 لقمّة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، الملتئمة يومي 14 و15 فيفري 2026 بالعاصمة الأثيوبية، أديس أبابا، والتي شهدت خاصة حضور الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة و رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي ورئيس الوزراء الفلسطيني ضيوفا على القمة.

و تمّ في اليوم الأول من الأشغال إطلاق محور المنظمة لسنة 2026: “ضمان النفاذ الدائم للمياه لتحقيق أجندة الاتحاد”.

و خلال مشاركته في مناقشة وضعية السلم والأمن في القارة، جدد الوزير التزام تونس، المؤمنة بقيم السلم والأمن والتي انخرطت منذ الاستقلال بالاسهام في عمليات حفظ السلم والأمن في القارة، مواصلة معاضدة جهود ومبادرات الاتحاد الأفريقي لتحقيق طموحات الشعوب الأفريقية في الأمن والتنمية مشددا على أهمية ايجاد حلول إفريقية للمشاكل الأفريقية.

و جدد الوزير تضامن تونس مع الشعوب والدول التي تعيش أزمات وصراعات وتشهد مراحل انتقالية، معبرا عن اعتزاز تونس باستضافتها للمنتدى الأفريقي رفيع المستوى حول المرأة والسلم والأمن في ديسمبر 2025 والذي تُوج باعتماد إعلان تونس حول المرأة والسلم والأمن.

و تجدر الإشارة إلى أنه تم خلال أشغال القمة الاعتماد النهائي لإعلان تونس حول المرأة والسلم والأمن الصادر عن ذلك المنتدى.

و فيما يتصل بالدور الخاص بالإصلاح المؤسساتي صلب الاتحاد الأفريقي وهياكله، جدد الوزير موقف تونس المبدئي من هذه المسألة الحيوية وأهمية اعتماد مقاربة تشاركية تدريجية تأخذ في إمكانيات الدول الأعضاء وتطلعاتها وفقا للميثاق التأسيسي للمنظمة.

و شدد على أهمية دعم الحوكمة وترشيد الموارد والالتزام بمبادي التوزيع الجغرافي العادل والتداول على المناصب.

كما أكد على أهمية أخذ الوقت الكافي لدراسة المقترحات المعروضة ومدى مواءمتها مع التشريعات الوطنية والالتزامات الدولية للدول الأعضاء.

