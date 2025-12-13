Français
بتكليف من رئيس الجمهورية : وزير الخارجية يشارك في فعاليات المنتدى الدولي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات بالرياض

بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد وبدعوة مشتركة من وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية، ومن السيّد وكيل الأمين العام الممثّل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الإسلاموفوبيا، يشارك السيّد محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، على رأس الوفد التونسي في فعاليات الدورة الحادية عشرة لـالمنتدى الدولي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات، المنعقدة بمدينة الرياض يومي 14 و15 ديسمبر 2025.

و يُعقد المنتدى تحت شعار: «تحالف الحضارات: عقدان من الحوار من أجل الإنسانية – النهوض بعصر جديد من الاحترام والتفاهم المتبادلين في عالم متعدد الأقطاب»، حيث يشكّل محطة دولية رفيعة المستوى لتقييم مسار الحوار بين الثقافات والحضارات خلال العقدين الماضيين، واستعراض دور التحالف في دعم السلم والأمن الدوليين.

كما يوفّر المنتدى فضاءً للتباحث حول التحديات العالمية الراهنة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، وبحث السبل الكفيلة بمواجهة تنامي خطاب الكراهية والتعصّب، وتعزيز قيم التفاهم والاحترام المتبادل، بما يدعم فرص التعايش والتضامن الإنساني ويكرّس ثقافة السلام والوقاية من النزاعات.

و تأتي هذه المشاركة امتدادًا للندوة الدولية التي احتضنتها تونس يوم 17 نوفمبر الماضي حول «تفعيل دور تحالف الأمم المتحدة للحضارات في دعم السلم والأمن الدوليين»، والتي شكّلت محطة تحضيرية مهمّة لهذا المنتدى وأسهمت في بلورة رؤية مشتركة لتعزيز دور التحالف الحضاري في مواجهة التحديات الراهنة

