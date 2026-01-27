Français
بتهمة التدليس: سنة سجنا في حقّ شفيق الجراية

بتهمة التدليس: سنة سجنا في حقّ شفيق الجراية

قضت الدّائرة الجنائية المختصة بالنّظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس بالسّجن مدة عام واحد في حقّ رجل الأعمال شفيق الجراية من أجل تهم تتعلق بالتّدليس.

ومثل رجل الأعمال بحالة سراح وموقوف بغيرها، أمام هيئة الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس لمحاكمته من أجل قضيتين منشورتين في حقه تتعلقان بشبهات فساد مالي والتدليس.

وقرّرت الدائرة المتعهدة تأخير القضية الى شهر مارس القادم، مع الحكم بسجن شفيق الجراية مدة عام واحد بخصوص القضية الثانية.

تعليقات

