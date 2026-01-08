Français
رياضة

بثينة الغانمي لـ”تونس الرقمية”: نتائج المنتخب تكشف أزمة الرياضة التُونسية (فيديو)

اعتبرت النائب بثينة الغانمي، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب، في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية” أن القطاع الرياضي في تونس يمرّ بـأزمة حقيقية، خاصة في ظل النتائج المخيبة للآمال التي حققها المنتخب التونسي لكرة القدم خلال الفترة الأخيرة.

“الأزمة لا تخص كرة القدم فقط”

وشدّدت الغانمي على أن إخفاقات المنتخب الوطني ليست سوى أحد أبرز مؤشرات الأزمة التي يعيشها القطاع، موضحة أن المشكل يعود أساسًا إلى سوء التسيير رغم توفر كمّ هائل من المواهب التونسية. وأضافت: “المسألة ليست مقتصرة على كرة القدم بل تشمل جميع القطاعات الرياضية”.

تعطل قانون الهياكل وتراجع البطولة وغياب الاستقرار

وأرجعت النائب تراجع أداء المنتخب التونسي لكرة القدم إلى عدة أسباب، أبرزها تعطل قانون الهياكل الرياضية، وتراجع مستوى البطولة الوطنية، إلى جانب غياب الاستقرار على مستوى المسؤولين والمسيّرين.

“قانون 1995 لم يعد مواكبًا… ونحن مصرّون على تغييره”

وفي سياق متصل، أكدت الغانمي أن القانون الأساسي للهياكل الرياضية يعود إلى سنة 1995، معتبرة أن مراجعته باتت ضرورة ملحّة. وقالت إن مجلس نواب الشعب قدّم مقترح قانون في الغرض، وتم التطرق داخله إلى عدة محاور، من بينها حل الهياكل الرياضية وتصفيتها، ولجنة التأديب، وفضّ النزاعات، مشيرة إلى أن النقاش حوله انطلق داخل اللجنة. وأضافت: “نحن مصرّون على تغيير قانون الهياكل الرياضية ليكون مواكبًا للمتغيرات ولانتظارات التونسيين”.

دعوة إلى تحسين البنية التحتية للمنشآت الرياضية

وختمت النائب تصريحها بالتأكيد على ضرورة أن تكون وزارة الرياضة في مستوى انتظارات التونسيين، معتبرة أن ملف البنية التحتية يمثل أولوية عاجلة. وشدّدت على أهمية التعهد والصيانة لملاعب البلاد ومنشآتها الرياضية، قائلة: “من الضروري التعهد وصيانة البنية التحتية لملاعبنا ومنشآتنا الرياضية”.

