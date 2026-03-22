بحث سبل تعزيز التعاون البرلماني والاقتصادي بين تونس و مقاطعة شمال الراين-فستفاليا الألمانية

التقى القنصل العام للجمهورية التونسية بدوسلدورف (غرب ألمانيا) مصطفى زيري، مؤخرا، بمقر برلمان المدينة، رئيس لجنة الشؤون الأوروبية والدولية ببرلمان مقاطعة شمال الراين-فستفاليا “ستيفان انقستفالد”.

و مثّل هذا اللقاء ، وفق بلاغ نشرته المنصة الاعلامية والاتصالية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الاحد، مناسبة لتدارس سبل إرساء علاقات تعاون بين تونس وبرلمان المقاطعة، خاصة في المجالين البرلماني والاقتصادي، وذلك في سياق الاحتفال هذه السنة بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

و أبرز القنصل العام خلال اللقاء، المسار الإصلاحي الذي تشهده تونس في مختلف المجالات، مؤكدا متانة العلاقات التاريخية مع مقاطعة شمال الراين-فستفاليا وما تشهده من تطور مستمر، إلى جانب ما توفره من آفاق واعدة لمزيد دعمها وتنميتها.

من جانبه، أعرب انقستفالد عن استعداد لجنة الشؤون الأوروبية والدولية بالبرلمان المذكور، لدعم علاقات التعاون مع تونس في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما عبر تبادل الخبرات بين المؤسستين التشريعيتين وتعزيز الشراكة الاقتصادية، فضلاً عن مزيد التعريف بالوجهة السياحية والاستثمارية التونسية بالتعاون مع الهياكل المختصة بالمقاطعة.

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

319
الأخبار

إيران تطلق صاروخين على قاعدة أمريكية بريطانية في المحيط الهندي

266
الأخبار

إيقاف مشجعين للترجي الرياضي بالقاهرة إثر مناوشات مع جمهور الجيش الملكي المغربي
259
أخر الأخبار

هل يعتزم المغرب اقتناء سرب من مقاتلات سوخوي Su-35 الروسية ؟
251
أخر الأخبار

خلال زيارة إلى إسرائيل: جان-نويل بارو يضطر للاحتماء بسبب قصف إيراني قبل إلقاء كلمته
242
الأخبار

إيران تقصف ديمونا الإسرائيلية و إصابات بالجملة
237
الأخبار

طائرة مسيرة تستهدف مقر المخابرات العراقية
237
الأخبار

عيد الفطر: اتصال هاتفي بين الرئيس قيس سعيد و عبد الفتاح السيسي
231
اقتصاد وأعمال

الصحيفة اليابانية “ذا جابان تايمز” تفرد تونس بصفحة خاصة بمناسبة الذكرى المزدوجة للاستقلال ومرور 70 عامًا على إرساء العلاقات الدبلوماسية مع اليابان
230
أخر الأخبار

قيس سعيّد وعبد المجيد تبّون يتبادلان تهاني عيد الفطر
222
اقتصاد وأعمال

فيتش: أسعار النفط قد تصل إلى 120 دولاراً للبرميل في حال إغلاق مضيق هرمز لمدة ستة أشهر

