بحضور وزير الشؤون الاجتماعية: جلسة حوارية بمجلس الجهات والأقاليم تبحث أولويات المرحلة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

انطلقت منذ قليل أشغال الجلسة العامة الحوارية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، برئاسة عماد الدربالي، رئيس المجلس، وذلك في إطار متابعة عدد من الملفات ذات الصلة بالشأن الاجتماعي والتنمية الجهوية.

حضور حكومي لبحث الملفات الاجتماعية

وشهدت الجلسة حضور وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، مرفوقًا بوفد من الوزارة، حيث من المنتظر أن يتم التطرق إلى جملة من القضايا المرتبطة بالسياسات الاجتماعية وبرامج الدعم والتغطية الاجتماعية.

حوار مفتوح حول التحديات الراهنة

وتندرج هذه الجلسة في سياق تعزيز الحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يتيح طرح الإشكاليات المطروحة على المستوى الجهوي، والبحث عن حلول عملية لتحسين الأوضاع الاجتماعية ودعم الفئات الهشة.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



