بحضور وزير الفلاحة : مجلس الجهات والأقاليم يفتتح جلسة عامة حوارية (فيديو)

انطلقت منذ قليل الجلسة العامة الحوارية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، برئاسة عماد الدربالي رئيس المجلس، وبحضور عزالدين بالشيخ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، مرفوقًا بوفد من الوزارة.

جلسة حوارية في سياق تنسيق السياسات العمومية

وتأتي هذه الجلسة في سياق تعزيز التنسيق بين المجلس الوطني للجهات والأقاليم والسلطة التنفيذية، بما يتيح طرح الإشكاليات الميدانية ومناقشة أولويات التدخل، خصوصًا في الملفات ذات الصلة بالأمن الغذائي وإدارة الموارد الطبيعية وتطوير منظومة الصيد البحري.

