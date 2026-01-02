بداية السنة بتدخلات مكثفة: 367 عملية للحماية المدنية في يوم واحد

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

سجّلت وحدات الديوان الوطني للحماية المدنية نشاطًا ميدانيًا مكثفًا مع انطلاق السنة الجديدة، حيث قامت يوم 01 جانفي 2026 بتنفيذ 367 تدخّلًا بمختلف جهات الجمهورية، في إطار مهامها المتعلقة بحماية الأرواح والممتلكات.

وتوزّعت هذه التدخلات على النحو التالي:

32 عملية إطفاء حرائق ،

107 تدخلات نجدة وإسعاف على الطرقات ،

226 تدخل إسعاف خارج حوادث المرور ،

عمليتان مختلفتان شملت مهام متفرقة.

ويعكس هذا الرقم حجم الجاهزية والاستنفار الذي رافق اليوم الأول من السنة، خاصة في ظل تزايد الحركية والأنشطة، مؤكّدًا الدور الحيوي الذي تضطلع به الحماية المدنية في ضمان السلامة العامة والاستجابة السريعة للحوادث.

