بداية رمضان : ما الدول التي تصوم الأربعاء و تلك التي تنتظر الخميس؟

يدخل العالم الإسلامي شهر رمضان المبارك 1447 هـ على وقع اختلاف جديد في تحديد موعد بدايته.

فقد أعلنت عدة دول أن الأربعاء 18 فيفري 2026 سيكون أول أيام الصيام، بينما حددت دول أخرى انطلاق الشهر الفضيل يوم الخميس 19 فيفري 2026.

و تكاثرت الإعلانات الرسمية مساء 17 فيفري بين اعتماد الرؤية الشرعية للهلال واللجوء إلى الحسابات الفلكية.

هذه الدول تبدأ رمضان الأربعاء 18 فيفري 2026

يمثل يوم الأربعاء رسميًا أول أيام رمضان في الدول التالية: المملكة العربية السعودية، قطر، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، الكويت، العراق، فلسطين، لبنان، السودان، اليمن ومصر.

في المملكة العربية السعودية، أكدت المحكمة العليا في بيان نقلته الوكالة الرسمية أن شهودًا عدولًا أثبتوا رؤية الهلال مساء الثلاثاء. كما أعلنت قطر والإمارات العربية المتحدة، عبر السلطات الدينية والمؤسسات الرسمية، أن الأربعاء هو أول أيام الشهر الفضيل.

و أكدت الكويت ثبوت رؤية الهلال عبر لجنة التحري الشرعية. وفي العراق، أعلن ديوان الوقف السني أن الأربعاء هو أول أيام رمضان. أما في فلسطين، فقد أكد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية ثبوت رؤية الهلال. واعتمد لبنان التاريخ نفسه بقرار من مفتي الجمهورية.

كما أعلنت كل من السودان واليمن أن الأربعاء هو أول أيام الصيام. ووفق الإعلانات الصادرة مساء 17 فيفري، انضمت مصر إلى مجموعة الدول التي تبدأ رمضان يوم الأربعاء.

هذه الدول ستبدأ رمضان الخميس 19 فيفري 2026

في المقابل، أعلنت دول أخرى أن الخميس 19 فيفري 2026 سيكون أول أيام رمضان، إما بسبب تعذر رؤية الهلال مساء الأربعاء، أو لاعتمادها على الحسابات الفلكية.

و قد حددت تونس رسميًا الخميس كأول أيام الشهر المبارك. كما أعلنت الجزائر وليبيا أن رمضان سيبدأ يوم الخميس.

و أفادت الأردن وسوريا أن الأربعاء يُتم شهر شعبان، وأن الخميس هو غرة رمضان.

و في القرن الإفريقي، أكدت الصومال وجيبوتي أن بداية الصيام ستكون يوم الخميس. كما أعلنت جزر القمر بدورها أن الخميس هو أول أيام رمضان.

و في آسيا، اختارت عدة دول انطلاق رمضان يوم الخميس، من بينها: إندونيسيا، ماليزيا، بروناي، سنغافورة، الفلبين، كازاخستان، قيرغيزستان، أوزبكستان، أذربيجان واليابان.

أما تركيا، التي تعتمد تقويمًا قائمًا على الحسابات الفلكية لتحديد بدايات الأشهر القمرية، فقد حددت الخميس كأول أيام رمضان. كما أعلنت سلطنة عُمان بدورها اعتماد الخميس، استنادًا إلى معطيات فلكية تؤكد استحالة رؤية الهلال مساء الأربعاء.

و في أوروبا وأوقيانوسيا، أعلنت فرنسا وأستراليا أن الخميس 19 فيفري 2026 سيكون أول أيام الصيام.

المغرب و موريتانيا : ترقب للرؤية مساء الأربعاء

سيقوم كل من المغرب وموريتانيا بتحري الهلال مساء الأربعاء، إذ يوافق يوم 28 من شعبان في تقويمهما الوطني، نتيجة فارق يوم واحد مقارنة بعدة دول أخرى.

و من المنتظر أن تُجري السلطات الدينية في البلدين الرؤية الرسمية بعد غروب الشمس لتحديد ما إذا كان رمضان سيبدأ يوم الخميس 19 فيفري أو الجمعة 20 فيفري 2026.

اختلاف يتكرر كل عام

هذا التباين في المواعيد، الذي يُلاحظ تقريبًا كل سنة في العالم الإسلامي، يعود إلى تداخل منهجين: الرؤية البصرية للهلال من جهة، واعتماد الحسابات الفلكية لتحديد غرة الشهر من جهة أخرى.

و رغم هذا الاختلاف التقويمي، يبقى رمضان محطة للوحدة الروحية لأكثر من مليار مسلم حول العالم.

فهو شهر الصيام و الصلاة و التضامن و الخشوع، و يبدأ هذا العام إما يوم الأربعاء 18 فيفري أو الخميس 19 فيفري 2026، بحسب البلدان.