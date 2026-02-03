بداية من الأسبوع المقبل: جلسات استماع مُرتقبة بلجنة الصناعة والتجارة والطاقة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

عقدت لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة جلسة بعد ظهر الاثنين 2 فيفري 2026، خُصّصت للنظر في برنامج عمل اللجنة للفترة القادمة، وذلك برئاسة محمد أمين المباركي.

وحضر الجلسة عدنان العلوش نائب رئيس اللجنة، ومحمد علي فنيرة مقرر اللجنة، إلى جانب الأعضاء محمد ماجدي وعبد العزيز شعباني ومهى عامر وبثينة غانمي.

تحديد الأولويات التشريعية والرقابية

وفي مستهل الجلسة، استعرض رئيس اللجنة جملة مشاريع ومقترحات القوانين المحالة على اللجنة، مبرزًا حرص النواب على العمل الجماعي بما يخدم المصلحة العليا للوطن.

وأكد في هذا السياق ضرورة تحديد الأولويات على المستويين التشريعي والرقابي، من خلال:

إعداد رزنامة دقيقة لجلسات الاستماع المزمع عقدها،

تركيز هذه الجلسات على قطاعات الصناعة والتجارة والبيئة،

إعادة تبويب الزيارات الميدانية التي أُقرّت خلال الدورة السابقة وفق سلم الأولويات،

وضع برنامج واضح ومفصّل لكل زيارة.

مشاريع قوانين الطاقة والمحروقات في صدارة الاهتمام

من جهتهم، شدّد أعضاء اللجنة على أهمية عقد جلسات مخصّصة للنظر في مشروعي القانونين المتعلقين بالمحروقات، إلى جانب مشاريع القوانين الخاصة بلزمات إنتاج الكهرباء بالمحطات الفولطاضوئية.

كما دعوا إلى استكمال دراسة مقترحات القوانين التي قطعت اللجنة شوطًا في مناقشتها، مع التأكيد على ضرورة الاستماع إلى جهات المبادرة بخصوص المقترحات التي لم يُنظر فيها بعد.

دعوة لإعطاء الملف البيئي أولوية خاصة

وأشار عدد من النواب إلى ضرورة إيلاء الجانب البيئي الأهمية اللازمة، خاصة في ما يتعلق بقطاع التطهير، مقترحين في هذا الإطار عقد جلسة استماع إلى وزير البيئة للاطلاع على الوضع البيئي العام ومتابعة مدى تنفيذ برنامج الوزارة.

الاستعداد لشهر رمضان محور جلسة مرتقبة

وفي سياق متصل، أبرز عدد من أعضاء اللجنة أهمية الاستماع إلى وزير التجارة وتنمية الصادرات، للوقوف على استعدادات الوزارة لشهر رمضان المعظم خلال الأيام القليلة القادمة، في ظل التحديات المرتبطة بالتزويد والأسعار.

جلسات استماع بداية من الأسبوع المقبل

وفي ختام الجلسة، اتفق أعضاء لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة على إطلاق سلسلة من جلسات الاستماع إلى ممثلي الوظيفة التنفيذية، على أن تنطلق بداية من الأسبوع المقبل، في إطار تفعيل الدور الرقابي للجنة ومتابعة الملفات المطروحة.

