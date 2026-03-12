بداية من الثانية ظهرا: صرف حوالات أصحاب البطاقة الاجتماعية عبر الـDAB

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن البريد التونسي أنه أصبح بإمكان المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، الحاملين للبطاقة الاجتماعية «Carte Sociale»، سحب مبالغ حوالاتهم عبر الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية.

وأوضح البريد التونسي أن عملية السحب تنطلق بداية من اليوم الخميس 12 مارس 2026، ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال.

تسهيل صرف المساعدات لفائدة المستحقين

ويأتي هذا الإجراء في إطار تيسير حصول المنتفعين على مستحقاتهم المالية، وتمكينهم من سحب الحوالات عبر الموزعات الآلية، سواء التابعة للبريد التونسي أو للبنوك.

خدمة موجهة لحاملي البطاقة الاجتماعية

وتستهدف هذه العملية المنتفعين المسجلين ضمن البرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل من أصحاب البطاقة الاجتماعية، بما يضمن مزيدا من المرونة في صرف المساعدات وتحسين النفاذ إلى هذه الخدمات.

