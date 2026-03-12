Français
Anglais
العربية
أخر الأخبار

بداية من الثانية ظهرا: صرف حوالات أصحاب البطاقة الاجتماعية عبر الـDAB

أعلن البريد التونسي أنه أصبح بإمكان المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، الحاملين للبطاقة الاجتماعية «Carte Sociale»، سحب مبالغ حوالاتهم عبر الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية.

وأوضح البريد التونسي أن عملية السحب تنطلق بداية من اليوم الخميس 12 مارس 2026، ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال.

تسهيل صرف المساعدات لفائدة المستحقين

ويأتي هذا الإجراء في إطار تيسير حصول المنتفعين على مستحقاتهم المالية، وتمكينهم من سحب الحوالات عبر الموزعات الآلية، سواء التابعة للبريد التونسي أو للبنوك.

خدمة موجهة لحاملي البطاقة الاجتماعية

وتستهدف هذه العملية المنتفعين المسجلين ضمن البرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل من أصحاب البطاقة الاجتماعية، بما يضمن مزيدا من المرونة في صرف المساعدات وتحسين النفاذ إلى هذه الخدمات.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

374
أخر الأخبار

في الأسبوع الثالث لشهر رمضان : أسعار الخضر والغلال واللحوم والأسماك بصفاقس (صور+فيديو)

270
الأخبار

الكشف عن هوية المدرّب الجديد للمنتخب الوطني سيدات لكرة القدم
254
الأخبار

إيران تهدد بالانسحاب من كأس العالم 2026
251
الأخبار

في فرنسا: تحديد موعد عيد الفطر و زكاة الفطر بـ9 يورو للفرد
251
الأخبار

وضعية النائب أحمد السعيداني: نواب يؤكدون ضرورة احترام أحكام الدستور والقانون في إجراءات الإيقاف
251
الأخبار

إيواء وديع الجريء بقسم الإنعاش بعد تدهور حالته الصحية
251
أخر الأخبار

كرة السلة – مرحلة التتويج : إعادة مقابلة الإفريقي – الشبيبة
247
أخر الأخبار

الأهلي المصري: قبل لقاء الترجي، عقوبات مالية كبيرة ضد اللاعبين
232
الأخبار

مجلس نواب الشعب : دعوات لاحترام إجراءات رفع الحصانة
231
الأخبار

وزارة الدفاع القطرية تعلن التصدي لهجمة صاروخية إيرانية

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى