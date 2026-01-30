بداية من اليوم: اضطرابات وانقطاعات في التزود بالماء بالوطن القبلي والساحل وشمال صفاقس

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه “الصوناد” أن أشغال الصيانة الدورية لقنال مجردة الوطن القبلي ومختلف منشآت نقل وتحويل وضخ المياه الراجعة لها بالنظر وذلك خلال الفترة الممتدة من 29 جانفي إلى 11 فيفري 2026 سيتسبب في تسجيل اضطرابات وانقطاعات في التزود بالماء بداية من اليوم 30 جانفي 2026 بولايات الوطن القبلي والساحل وشمال ولاية صفاقس.

بالنسبة لولاية نابل: معتمديات بني خلاد، منزل بوزلفة، قربة منزل تميم وقليبية انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الظهر.

بالنسبة لولاية سوسة معتمديات الرياض والقلعة الصغرى ومساكن والقصيبة والزاوية والثريات وأكودة انطلاقا من الساعة منتصف النهار.

بالنسبة لولاية المنستير: معتمديات جمال والوردانين وزرمدين وقصر هلال والمكنين والبقالطة وقصيبة المديوني وبنان انطلاقا من الساعة الواحدة بعد الظهر.

بالنسبة لولاية المهدية: معتمديات قصور الساف، سيدي علوان ملولش، شربان وهبيرة والمناطق العليا لمدينة المهدية انطلاقا من الساعة منتصف النهار.

بالنسبة لولاية صفاقس: معتمديات الحنشة وجبنيانة والعامرة والمناطق العليا من معتمدية ساقية الزيت ومنطقة مركز كمون من معتمدية منزل شاكر انطلاقا من الساعة الثانية بعدالظهر.

ولتأمين تزويد كل المرافق الحيوية خلال الفترة النهارية، سيتم اللجوء لقطع الماء خلال الفترة الليلية من الساعة الثامنة ليلا الى الخامسة صباحا بهدف تعبئة الخزانات. هذا ويُستأنف التزويد بصفة عادية بداية من يوم 12 فيفري 2026.

ودعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المواطنين إلى ترشيد استهلاك المياه خلال فترة الأشغال، معتذرة عن الإزعاج الحاصل.

