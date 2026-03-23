بداية من اليوم الاثنين: استئناف العمل بالتوقيت الشتوي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يُستأنف العمل بالتوقيت الشتوي بداية من اليوم الاثنين 23 مارس 2026، وفق توقيت إداري جديد يمتد من يوم الاثنين إلى يوم الخميس، مع اعتماد توقيت خاص بيوم الجمعة.

من الاثنين إلى الخميس

يكون توقيت العمل من يوم الاثنين إلى يوم الخميس على فترتين: من الساعة الثامنة وثلاثين دقيقة صباحا (08.30) إلى الساعة الثانية عشرة وثلاثين دقيقة (12.30)، ومن الساعة الواحدة وثلاثين دقيقة بعد الزوال (13.30) إلى الساعة الخامسة وثلاثين دقيقة مساء (17.30).

توقيت العمل يوم الجمعة

أما بالنسبة إلى يوم الجمعة، فيكون توقيت العمل من الساعة الثامنة صباحا (08.00) إلى الساعة الواحدة بعد الزوال (13.00)، ومن الساعة الثانية والنصف بعد الزوال (14.30) إلى الساعة الخامسة والنصف مساء (17.30).

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



