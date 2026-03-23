بداية من اليوم الاثنين: استئناف العمل بالتوقيت الشتوي

يُستأنف العمل بالتوقيت الشتوي بداية من اليوم الاثنين 23 مارس 2026، وفق توقيت إداري جديد يمتد من يوم الاثنين إلى يوم الخميس، مع اعتماد توقيت خاص بيوم الجمعة.

من الاثنين إلى الخميس

يكون توقيت العمل من يوم الاثنين إلى يوم الخميس على فترتين: من الساعة الثامنة وثلاثين دقيقة صباحا (08.30) إلى الساعة الثانية عشرة وثلاثين دقيقة (12.30)، ومن الساعة الواحدة وثلاثين دقيقة بعد الزوال (13.30) إلى الساعة الخامسة وثلاثين دقيقة مساء (17.30).

توقيت العمل يوم الجمعة

أما بالنسبة إلى يوم الجمعة، فيكون توقيت العمل من الساعة الثامنة صباحا (08.00) إلى الساعة الواحدة بعد الزوال (13.00)، ومن الساعة الثانية والنصف بعد الزوال (14.30) إلى الساعة الخامسة والنصف مساء (17.30).

 

 

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

326
اقتصاد وأعمال

مليون دولار في الدقيقة : الحرب على إيران تُغرق أمريكا في فخ مالي و سياسي

305
الأخبار

حين يستبدل ترامب إيران بالعدو الداخلي
297
أخر الأخبار

كأس تونس – الدور السادس عشر : نتائج الأحد وبرنامج مقابلات الإثنين
291
الأخبار

إيقاف مشجعين للترجي الرياضي بالقاهرة إثر مناوشات مع جمهور الجيش الملكي المغربي
274
اقتصاد وأعمال

وزارة المالية تُوضّح أسباب رفض تأمين السيارات القديمة
272
الأخبار

إيران تقصف ديمونا الإسرائيلية و إصابات بالجملة
264
الأخبار

وزارة التربية : برمجة 276 رحلة مدرسية لفائدة تلاميذ المناطق الريفية و الأحياء الشعبية خلال عطلة الربيع
257
اقتصاد وأعمال

تونس استقطبت أكثر من 3500 مليون دينار من الاستثمارات الخارجية سنة 2025
236
الأخبار

كأس تونس : قمّة مشوقة اليوم بين الإتحاد المنستيري و النادي الإفريقي
226
الأخبار

بحث سبل تعزيز التعاون البرلماني والاقتصادي بين تونس و مقاطعة شمال الراين-فستفاليا الألمانية

