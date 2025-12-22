Français
بداية من اليوم: “الستاغ” تنطلق في قبول المطالب لتسهيل عمليات الخلاص

تنطلق الشركة التونسية للكهرباء والغاز بداية من اليوم الإثنين 22 ديسمبر 2025، في قبول المطالب للتمتع بإجراءات تسهيل عملية الخلاص، وذلك إلى غاية 31 مارس 2026.

ويأتي هذا القرار تبعا للإجراءات الاستثنائية الصادرة بإذن من رئيس الجمهورية شهر فيفري 2025، والرامية إلى تسهيل عملية الخلاص لفائدة حرفاء الستاغ مع الأخذ بعين الاعتبار لوضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية.

وتواصل الشركة اتخاذ الإجراءات المتعلقة بتمتيع الحرفاء الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 400 كيلوات ساعة، وذلك بجدولة ديونهم السابقة على أقساط شهرية يتم احتسابها بناءً على قيمة الدين، إلى جانب تمكين المؤسسات الصغرى التي تمر بصعوبات نتيجة تراكم ديونها، من جدولة فواتير استهلاكها غير المستخلصة وذلك بعد التقدم بطلب في الغرض.

كما تتضمن الإجراءات تمتيع المجامع المائية التي تتعرض لصعوبات في خلاص فواتير استهلاكها بجدولة ديونها.

