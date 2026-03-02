Français
Anglais
العربية
الأخبار

بداية من اليوم: انطلاق حصّة التّجنيد الأولى لسنة 2026

بداية من اليوم: انطلاق حصّة التّجنيد الأولى لسنة 2026

تنطلق اليوم الإثنين 02 مارس 2026، حصّة التّجنيد الأولى لسنة 2026، لتتواصل إلى غاية يوم الجمعة 10 أفريل 2026.

وأبرزت وزارة الدّفاع الوطني، في بـــــلاغ لها، أنّ هذه الحصّة تشمل مواليد الثلاثية الأولى من سنة 2006 ومواليد السنوات السّابقة إلى حدود سنة 2000، الذّين لم يقوموا بتسوية وضعياتهم إزاء قانون الخدمة الوطنية

وأضافت بأنّه ستنتصب للغرض لجان التّجنيد بمختلف معتمديات الجمهورية طبقا لرزنامة محدّدة.

ودعا النّقيب بالإدارة العامة للتجنيد والتعبئة التابعة لوزارة الدفاع الوطني أشرف خليفة، جميع الشباب المولودين بين سنة 2000 والثلاثية الأولى لـ2006، إلى التقدّم إلى أحد مراكز التجنيد والتعبئة بتونس أو سوسة أو باجة أو القصرين أو قابس.

تعليقات

