بداية من اليوم: انطلاق حصّة التّجنيد الأولى لسنة 2026

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تنطلق اليوم الإثنين 02 مارس 2026، حصّة التّجنيد الأولى لسنة 2026، لتتواصل إلى غاية يوم الجمعة 10 أفريل 2026.

وأبرزت وزارة الدّفاع الوطني، في بـــــلاغ لها، أنّ هذه الحصّة تشمل مواليد الثلاثية الأولى من سنة 2006 ومواليد السنوات السّابقة إلى حدود سنة 2000، الذّين لم يقوموا بتسوية وضعياتهم إزاء قانون الخدمة الوطنية

وأضافت بأنّه ستنتصب للغرض لجان التّجنيد بمختلف معتمديات الجمهورية طبقا لرزنامة محدّدة.

ودعا النّقيب بالإدارة العامة للتجنيد والتعبئة التابعة لوزارة الدفاع الوطني أشرف خليفة، جميع الشباب المولودين بين سنة 2000 والثلاثية الأولى لـ2006، إلى التقدّم إلى أحد مراكز التجنيد والتعبئة بتونس أو سوسة أو باجة أو القصرين أو قابس.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



