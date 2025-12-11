بداية من اليوم: صرف المنح العائلية للأطفال

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن انطلاقها، بداية من اليوم 11 ديسمبر 2025، في صرف الدفعة الأولى من المنح العائلية المخصصة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و18 سنة، وذلك بعنوان السداسي الأول لسنة 2025.

ويأتي هذا الإجراء حسب الوزارة تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية وعملاً بأحكام الأمر عدد 426 لسنة 2025 المؤرخ في 2 أكتوبر 2025، والمتعلق بإسناد منحة عائلية لفائدة الأطفال ضمن الفئة العمرية المذكورة وفق بلاغ وزارة الشؤون الاجتماعية.

