أخر الأخبار

بداية من اليوم: صرف المنح العائلية للأطفال

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن انطلاقها، بداية من اليوم 11 ديسمبر 2025، في صرف الدفعة الأولى من المنح العائلية المخصصة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و18 سنة، وذلك بعنوان السداسي الأول لسنة 2025.

ويأتي هذا الإجراء حسب الوزارة تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية وعملاً بأحكام الأمر عدد 426 لسنة 2025 المؤرخ في 2 أكتوبر 2025، والمتعلق بإسناد منحة عائلية لفائدة الأطفال ضمن الفئة العمرية المذكورة وفق بلاغ وزارة الشؤون الاجتماعية.

تعليقات

