بداية من اليوم: نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بمنطقة العمران في العاصمة

تنطلق اليوم الجمعة 13 فيفري 2026 بمعتمدية العمران من ولاية تونس، نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك في استقبال المواطنين في إطار الحرص على حماية القدرة الشّرائية للمستهلك استعدادًا لشهر رمضان.

وأفادت مديرة الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بولاية تونس سهام المبروك، بأنّ نقطة البيع، التي تمّ فتحها بإشراف والي تونس، ستستمر طيلة شهر رمضان وتعرض بها مواد ومنتوجات أساسية تحتاجها الأسر خلال الشهر الكريم.

وأضافت سهام المبروك في تصريح اليوم لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه المبادرة التي ساهم في تفعيلها المجلس المحلي بالعمران، ستتوفر بها التمور بأنواع مختلفة وجودة متميزة والزيوت النباتية وزيت الزيتون والشاي والسكر العائلي إلى جانب مصبرات التن والبيض ومعجون الطماطم وكذلك الأرز والمياه المعدنية.

وأكدت المسؤولة أن الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات، بالتعاون مع السلطات الجهوية، حرصت على تأمين مشاركة خمسة من منتجي التمور من ولاية قبلي في خطوة لتثمين المنتوج الوطني وتسهيل عملية ترويج منتوج صغار الفلاحين.

وبينت أن الأسعار المتداولة في نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك مدروسة وتراعي القدرة الشرائية للمستهلك ولمتساكني المنطقة التي تحيط بها عدة أحياء شعبية.

ولفتت سهام المبروك، إلى أنه سيتم توفير مادة زيت الزيتون بأسعار مناسبة للتشجيع على الاستهلاك الداخلي لهذا المنتوج علاوة على الحرص على توفير المواد المدعمة بنقطة البيع مما سيساهم بالضرورة في تسهيل النفاذ لهذه المواد.

وخلصت إلى أن هذه المبادرة تنخرط في سياق تجسيد دور الدولة الاجتماعي في حماية المقدرة الشرائية للمواطن خاصة خلال المواسم الاستهلاكية الكبرى.

