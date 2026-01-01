بداية من اليوم وإلى غاية السبت: تحويل جزئي لحركة المرور على مستوى مفترق المروج 1 و2

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

دعت وزارة التجهيز والإسكان كافّة مستعملي الطريق الوطنيّة رقم 3 أ1، إلى التخفيض من السرعة واحترام العلامات، وذلك في إطار التحويل الجزئي لحركة المرور الذي تم إقراره بداية من اليوم الخميس 1 جانفي 2026 وإلى غاية السبت 3 جانفي، على مستوى مفترق المروج 1 و2 (على مستوى الجسر الجديد في طور الإنجاز) لإنجاز طبقة السير.

ويأتي هذا التحوير في سياق مواصلة أشغال مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة قسط عدد 03.

ويمكن لمستعملي الطريق العبور عبر الجسر الجديد بصفة وقتية والدّخول إلى المروج 2 من الطريق الوقتيّة المحدثة في الغرض وكذلك استغلال الطرقات البلديّة المتفرّعة، كما يبيّنه المثال التوجيهي المصاحب.

ويكون تحوير حركة المرور على النحو التالي:

* الخميس 01 جانفي: غلق جزء الطّريق المؤدي إلى المفترق بالنسبة للقادمين من تونس من الساعة السّابعة صباحا إلى منتصف النهار

* الجمعة 02 جانفي: سيتمّ غلق جزء الطّريق بداية من المفترق نحو سوق السيّارات باليهوديّة من السّاعة التّاسعة صباحا إلى الثانية بعد الزوال

* السّبت 03 جانفي: سيتمّ غلق جزء الطّريق المؤدّي إلى المفترق بالنسبة للقادمين من اليهودية من السّاعة السّابعة صباحا إلى منتصف النهار

