بداية من منتصف 2027: إيقاف العمل بشبكة الجيل الثالث

أعلن البنك المركزي التونسي، عن قرار الانطلاق في إطفاء الجيل الثالث للهاتف الجوال في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، وذلك ابتداء من نهاية السداسي الأول لسنة 2027.

ودعت مؤسسة الاصدار البنوك والديوان الوطني للبريد، إلى اتخاذ التدابير اللازمة للاستعداد المسبق لهذه المرحلة وذلك بالنظر إلى التأثير المحتمل لقرار إطفاء الجيل الثالث على التجهيزات والأنظمة التي تعتمد على شبكات الهاتف الجوال، ولا سيما الأجهزة الطرفية للدفع الإلكتروني والحلول المرتبطة بها.

وأوصى بالتنسيق مع المتدخلين المعنيين، بما يضمن استمرارية الخدمات وحُسن سيرها وتفادي أي مخاطر لوجستية أو تشغيلية أو تقنية مُحتملة، وفق مذكرة وجهها إلى البنوك والديوان الوطني للبريد.

(وات)

