بداية من هذا التاريخ: إحداث خط يومي جديد للنقل بين صفاقس وسوسة

أفادت الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس بأنه سيتمّ بداية من يوم الخميس 1 جانفي 2026 إحداث خط يومي جديد للنقل بين المدن يربط مدينة صفاقس بمدينة سوسة.

وسيكون توقيت الانطلاق يوميا من محطة النقل البري بطريق الميناء بصفاقس على الساعة الخامسة صباحا (5:00)، في حين تكون سفرة العودة من محطة النقل البري بمدينة سوسة على الساعة التاسعة صباحا(9:00).

وأضافت الشركة أنه سيتم تدعيم خط صفاقس – المهدية بسفرة إضافية، تنطلق يوميا من محطة النقل البري بطريق الميناء بصفاقس على الساعة السادسة صباحا (6:00) لتكون سفرة العودة من محطة النقل البري بالمهدية على الساعة التاسعة صباحا(9:00)، مع تعديل توقيت انطلاق سفرة صفاقس – الكاف، من السادسة صباحا(6:00) إلى الخامسة والنصف صباحا(5:30) من محطة النقل البري بطريق الميناء بصفاقس ، في حين تكون العودة من مدينة الكاف على الساعة منتصف النهار(12:00) عوضا عن منتصف النهار والنصف(12:30).

وسيتم تعديل توقيت الإياب لسفرة صفاقس – الحامة، من الواحدة والربع بعد الزوال(13:15)، إلى الحادية عشر والربع صباحا(11:15) من مدينة الحامة و تعديل في مسلك خط صفاقس – رأس جدير على مستوى محطة مدنين وذلك من محطة مدنين، في اتجاه مدينة تطاوين عوضا عن مدينة بنقردان.

وتحافظ السفرة على نفس توقيت الانطلاق من صفاقس على الساعة الخامسة والنصف صباحا(5:30)، في حين تكون العودة من تطاوين على الساعة منتصف النهار(12:00).

و يمكن لجميع حرفاء الشركة زيارة موقع الواب “www.soretras.com.tn” أو صفحة الــ “الفايسبوك” الخاصّة بالشركة للإطلاع على تفاصيل هذه التعديلات وعلى توقيت انطلاق جميع سفرات النقل المنتظم بين المدن التي تؤمنها الشركة بصفة يومية.

