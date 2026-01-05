Français
الأخبار

بداية من يوم الغد، انخفاض ملحوظ في الحرارة وأمطار مرتقبة في هذه المناطق

بداية من يوم الغد، انخفاض ملحوظ في الحرارة وأمطار مرتقبة في هذه المناطق

يُنتظر أن تشهد تونس خلال الأيام القادمة تقلبات جوية لافتة، تتمثل في انخفاض واضح في درجات الحرارة مصحوبًا بـنزول أمطار متفرقة وأحيانًا غزيرة، وذلك وفق نشرة متابعة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي.

ويُتوقّع أن يبدأ هذا التغيّر بعد ظهر يوم الثلاثاء 6 جانفي 2026، حيث تشمل الأمطار المناطق الغربية أولًا، ثم تمتد تدريجيًا إلى المناطق الشرقية والشمال والوسط. وقد تكون الأمطار محليًا غزيرة خاصة بأقصى الشمال الغربي، مع كميات تتراوح بين 20 و40 ملم، إضافة إلى تساقط محلي للبرد.

كما يُسجَّل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بداية من يوم الأربعاء 7 جانفي 2026، حيث تتراوح القصوى بين 10 و14 درجة، ولا تتجاوز 6 درجات بالمرتفعات، في حين تتراوح الصغرى بين 5 و8 درجات، وقد تنخفض إلى ما بين 0 و4 درجات بالمناطق الغربية.

ولا يُستبعد تساقط بعض الثلوج على المرتفعات الجنوبية الغربية، خاصة بالمناطق الجبلية من جندوبة و باجة والكاف وسليانة.

تعليقات

مواضيع ذات صلة:

