بداية موفقة للمنتخب المغربي في كأس العرب (فيديو)

فاز المنتخب المغربي الرديف منذ قليل على حساب جزر القمر بنتيجة 3 أهداف لهدف وحيد خلال المقابلة التي جمعت المنتخبين على أرضية ملعب خليفة الدولي بالدوحة في افتتاح مباريات المجموعة الثانية لبطولة كأس العرب 2025.

سجّل أهداف أسود الأطلس كل من سفيان بوفتيني في الدقيقة 5 ، طارق تيسودالي في الدقيقة 11 و كريم البركاوي في الدقيقة 45 + 4 بينما جاء هدف جزر القمر الوحيد عن طريق المدافع المغربي محمد بولكسوت ضد مرماه في الدقيقة 56.

هذا و ستدور المقابلة الثاني في هذه المجموعة اليوم إنطلاقا من الساعة السادسة مساءا بين المنتخب السعودي و نظيره العُماني.

