بدعم من الفيفا : دراسة مشروع لتطوير ملعب الشاذلي زويتن

انعقد ظهر اليوم بقصر البلدية بالقصبة اجتماع تحت إشراف السيد الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية تونس خُصّص لدراسة مشروع شراكة بين بلدية تونس و الجامعة التونسية لكرة القدم بهدف تهيئة و تطوير ملعب الشاذلي زويتن بدعم من الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA).
يأتي هذا الاجتماع في سياق الجهود المشتركة لتحسين المرافق الرياضية و تلبية احتياجات الشباب والرياضيين مع التركيز على الاستدامة و الجودة العالية للملعب.
