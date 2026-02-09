بدعم من الفيفا : دراسة مشروع لتطوير ملعب الشاذلي زويتن

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

انعقد ظهر اليوم بقصر البلدية بالقصبة اجتماع تحت إشراف السيد الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية تونس خُصّص لدراسة مشروع شراكة بين بلدية تونس و الجامعة التونسية لكرة القدم بهدف تهيئة و تطوير ملعب الشاذلي زويتن بدعم من الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA).

يأتي هذا الاجتماع في سياق الجهود المشتركة لتحسين المرافق الرياضية و تلبية احتياجات الشباب والرياضيين مع التركيز على الاستدامة و الجودة العالية للملعب.

