براءة وسام بن يدّر من تهم الاغتصاب و الاعتداء الجنسي

براءة وسام بن يدّر من تهم الاغتصاب و الاعتداء الجنسي

صرحت مصادر قضائية لوكالة فرانس برس، أن محكمة الاستئناف الفرنسية ألغت قرار إحالة وسام بن يدر نجم الوداد المغربي، إلى المحاكمة، في قضايا اغتصاب.

و في العام الماضي، قرر مكتب المدعي العام في مدينة نيس، جنوب شرق فرنسا، أن اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا، يجب أن يمثل أمام القضاء بتهم الاغتصاب والاعتداء الجنسي.

لكن محكمة استئناف “إيكس أون بروفانس” قضت بأنه لا يوجد أساس لملاحقة وسام بن يدر قضائيا، وذلك لعدم كفاية الأدلة.

و صرحت محامية اللاعب، لوكالة فرانس برس “نحن راضون عن هذا القرار، فموكلي لطالما أكد عدم تورطه في مثل هذه التهم”.
يُذكر أن وسام بن يدر و شقيقه صبري، كانا قد خضعا لتحقيق رسمي في عام 2023 بعد اتهامات وجهتها شابتان التقيا بهما في حفلة.

 

