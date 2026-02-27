براءة وسام بن يدّر من تهم الاغتصاب و الاعتداء الجنسي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

صرحت مصادر قضائية لوكالة فرانس برس، أن محكمة الاستئناف الفرنسية ألغت قرار إحالة وسام بن يدر نجم الوداد المغربي، إلى المحاكمة، في قضايا اغتصاب.

و في العام الماضي، قرر مكتب المدعي العام في مدينة نيس، جنوب شرق فرنسا، أن اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا، يجب أن يمثل أمام القضاء بتهم الاغتصاب والاعتداء الجنسي.

لكن محكمة استئناف “إيكس أون بروفانس” قضت بأنه لا يوجد أساس لملاحقة وسام بن يدر قضائيا، وذلك لعدم كفاية الأدلة.

