برايان آدامس يحيي حفلتين بدقّة: استعدادات مُكثفة لحدث فني عالمي في باجة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تتواصل الاستعدادات بولاية باجة لتنظيم العرض الفني للفنان العالمي برايان آدامس، المزمع إقامته يومي 2 و3 ماي 2026 على ركح المسرح الأثري بدقّة.

وفي هذا الإطار، أشرف والي باجة أحمد بن خراط، مساء الخميس 26 مارس 2026، على جلسة عمل خُصصت لمتابعة مختلف التحضيرات اللوجستية والتنظيمية المرتبطة بهذا الحدث الثقافي الدولي.

حضور إداري وأمني لضمان حسن التنظيم

وشهدت الجلسة حضور المعتمد الأول، والكاتب العام للولاية، وعدد من القيادات الأمنية، إلى جانب معتمدة مركز الولاية، ومعتمد تبرسق، والمندوبة الجهوية للشؤون الثقافية، والمندوب الجهوي للسياحة، فضلاً عن أعضاء هيئة مهرجان دقّة الدولي.

وتم خلال الاجتماع استعراض مختلف الترتيبات الكفيلة بإنجاح التظاهرة، خاصة في ما يتعلق بالجوانب التنظيمية، الأمنية واللوجستية.

حدث ثقافي يعزز إشعاع دقّة دوليًا

ومن المنتظر أن يستقطب هذا العرض الفني العالمي عددًا هامًا من الزوار من داخل تونس وخارجها، بما يعزز إشعاع المعلم الأثري بدقّة ويكرّس مكانته كفضاء ثقافي وسياحي متميز.

كما يساهم الحدث في الترويج للسياحة التونسية والتعريف بالمخزون الحضاري الذي تزخر به البلاد، خاصة وأن موقع دقّة يُعد من أبرز المواقع الأثرية على المستويين الوطني والدولي.

معاينة ميدانية واستكمال التنسيق

وتقرر في ختام الجلسة القيام بزيارة ميدانية للموقع بداية الأسبوع المقبل، بحضور كافة الأطراف المتدخلة، للوقوف على مدى جاهزية الفضاء وتدارك أي نقائص محتملة، إضافة إلى إحكام التنسيق النهائي بين مختلف المتدخلين.

دعوة إلى العمل المشترك لإنجاح الحدث

وأكد والي الجهة، في كلمته بالمناسبة، على ضرورة تضافر جهود جميع الهياكل المعنية والعمل بروح الفريق الواحد، لضمان نجاح هذا الحدث في مختلف جوانبه، لما له من أهمية في دعم الحركية الثقافية والسياحية بالجهة.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



