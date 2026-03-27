الأخبار

برشلونة يخسر خدمات أحد أبرز ركائزه

تلقى برشلونة الإسباني ضربة موجعة، خلال فترة التوقف الدولي الحالية، بتعرض أحد أبرز نجومه للإصابة، مساء الخميس.

فبحسب شبكة “Planeta do Futebol” البرازيلية، تعرض مهاجم السيليساو، رافينيا، للإصابة خلال المواجهة الودية مع فرنسا، مساء الخميس، والتي انتهت بفوز “الديوك” بنتيجة (2-1).

و يُعتبر رافينيا بذلك أولى ضحايا “فيروس الفيفا” في صفوف النادي الكتالوني، خلال هذا التوقف، حيث لم يستطع استكمال اللقاء بعد شعوره بآلام حادة في فخذه الأيمن، وغادر الملعب مع بداية الشوط الثاني، تاركًا مكانه لزميله لويز هنريكي.

و سينتظر لاعب البلوغرانا النتائج النهائية للفحوصات الدقيقة التي سيخضع لها، اليوم الجمعة، لتحديد حجم الإصابة ومدة غيابه عن الملاعب.

و تأتي هذه الإصابة في وقت حرج من الموسم، حيث يترقب برشلونة استحقاقات مهمة على الصعيدين المحلي والقاري، خصوصًا مواجهة أتلتيكو مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

435
سياسة

قانون تشغيل من طالت بطالتهم: بالأرقام.. النائب علي زغدود يكشف مُعطيات جديدة (فيديو)

357
أخر الأخبار

باجة : تسجيل رجة أرضية بقوة 2.8 درجة
312
اقتصاد وأعمال

آخر التطورات بخصوص الناقلة الروسية المنكوبة قبالة سواحل ليبيا
307
أخر الأخبار

البطلة البارالمبية روعة التليلي توجه نداء لرئيس الجمهورية قيس سعيد (فيديو)
305
الأخبار

تونس: أحكام سجنية تصل إلى 26 سنة في قضية محاولة تهريب مستشار سابق لعلي العريض نحو ليبيا
277
أخر الأخبار

البرلمان : تنقيح قانون تعويض أعوان الأمن الداخلي على طاولة لجنة الدفاع
277
أخر الأخبار

تمسّك الرئيس سعيّد بالزيادات في الأجور: خطوة اجتماعية أم تمهيد لقرارت صعبة؟ قراءة سياسية (فيديو)
272
الأخبار

فرصة عمل صيفية: بلدية نفزة تفتح باب الترشح لانتداب 36 سبّاح منقذ
265
أخر الأخبار

قبلي: إدراج المدينة القديمة والقرية الحرفية بتلمين ضمن المسالك السياحية الرسمية
262
أخر الأخبار

الرابطة المحترفة الأولى: تقديم موعد مباراة النجم والترجي، البرنامج الجديد للجولة 24

