برشلونة يخسر خدمات أحد أبرز ركائزه

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تلقى برشلونة الإسباني ضربة موجعة، خلال فترة التوقف الدولي الحالية، بتعرض أحد أبرز نجومه للإصابة، مساء الخميس.

فبحسب شبكة “Planeta do Futebol” البرازيلية، تعرض مهاجم السيليساو، رافينيا، للإصابة خلال المواجهة الودية مع فرنسا، مساء الخميس، والتي انتهت بفوز “الديوك” بنتيجة (2-1).

و يُعتبر رافينيا بذلك أولى ضحايا “فيروس الفيفا” في صفوف النادي الكتالوني، خلال هذا التوقف، حيث لم يستطع استكمال اللقاء بعد شعوره بآلام حادة في فخذه الأيمن، وغادر الملعب مع بداية الشوط الثاني، تاركًا مكانه لزميله لويز هنريكي.

و سينتظر لاعب البلوغرانا النتائج النهائية للفحوصات الدقيقة التي سيخضع لها، اليوم الجمعة، لتحديد حجم الإصابة ومدة غيابه عن الملاعب.

و تأتي هذه الإصابة في وقت حرج من الموسم، حيث يترقب برشلونة استحقاقات مهمة على الصعيدين المحلي والقاري، خصوصًا مواجهة أتلتيكو مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



