برشلونة يخسر خدمات أحد أبرز ركائزه

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم، غياب مدافعه الدنماركي أندرياس كريستنسن عن الملاعب لفترة طويلة من دون أن يحدد مدة الغياب.

و أفاد النادي، في بيان على موقعه الرسمي، بأن الفحوصات أثبتت إصابة أندرياس كريستنسن بتمزق جزئي في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى، ما سيبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

و أوضح أن اللاعب البالغ من العمر 29 عاما، تعرض للإصابة بالتواء في الركبة نتج عنه تمزق جزئي، وذلك خلال تدريبات الفريق أمس السبت، و سيتم اتباع علاج تحفظي دون تدخل جراحي.

و رجحت تقارير إعلامية إسبانية غياب كريستنسن لمدة قد تصل إلى أربعة أشهر.

و كان كريستنسن قد انضم إلى برشلونة في صيف 2022، قادما من تشيلسي الإنقليزي لمدة أربع سنوات، لكنه عانى من سلسلة إصابات أثرت على مشاركته مع الفريق.

و يأتي غياب اللاعب الدنماركي في ظل ضغط مباريات تنتظر برشلونة الذي ينافس في البطولة الإسبانية و رابطة أبطال أوروبا.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



