الأخبار

برشلونة يخسر خدمات نجمه أمام أتلتيكو مدريد

برشلونة يخسر خدمات نجمه أمام أتلتيكو مدريد

أعلن نادى برشلونة الإسباني تعرض البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم الفريق لإصابة بالغة خلال المواجهة ضد فياريال فى الدوري الإسباني.

و نشر نادى برشلونة بيانا رسميا جاء فيه: تعرض لاعب الفريق الأول روبرت ليفاندوفسكي لإصابة خلال مباراة فياريال.

و أظهرت الفحوصات التي أجريت وجود كسر في عظم محجر العين اليسرى من الداخل، وسيغيب اللاعب عن مباراة الثلاثاء ضد أتلتيكو مدريد.

و عزز برشلونة صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 64 نقطة متفوقا بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد الوصيف برصيد 60 نقطة، الذي سيواجه فريق خيتافي اليوم.

تعليقات

