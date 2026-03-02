برشلونة يخسر خدمات نجمه أمام أتلتيكو مدريد

أعلن نادى برشلونة الإسباني تعرض البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم الفريق لإصابة بالغة خلال المواجهة ضد فياريال فى الدوري الإسباني.
و نشر نادى برشلونة بيانا رسميا جاء فيه: تعرض لاعب الفريق الأول روبرت ليفاندوفسكي لإصابة خلال مباراة فياريال.
و أظهرت الفحوصات التي أجريت وجود كسر في عظم محجر العين اليسرى من الداخل، وسيغيب اللاعب عن مباراة الثلاثاء ضد أتلتيكو مدريد.
و عزز برشلونة صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 64 نقطة متفوقا بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد الوصيف برصيد 60 نقطة، الذي سيواجه فريق خيتافي اليوم.
