برشلونة يخسر خدمات نجمه أمام أتلتيكو مدريد

أعلن نادى برشلونة الإسباني تعرض البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم الفريق لإصابة بالغة خلال المواجهة ضد فياريال فى الدوري الإسباني.

و نشر نادى برشلونة بيانا رسميا جاء فيه: تعرض لاعب الفريق الأول روبرت ليفاندوفسكي لإصابة خلال مباراة فياريال.

و أظهرت الفحوصات التي أجريت وجود كسر في عظم محجر العين اليسرى من الداخل، وسيغيب اللاعب عن مباراة الثلاثاء ضد أتلتيكو مدريد.

و عزز برشلونة صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 64 نقطة متفوقا بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد الوصيف برصيد 60 نقطة، الذي سيواجه فريق خيتافي اليوم.

