Français
Anglais
العربية
الأخبار

برشلونة يزف بٌشرى سارّة لمتابعيه

برشلونة يزف بٌشرى سارّة لمتابعيه

أعلن نادي برشلونة الإسباني عودة الثنائي المصاب بيدري وماركوس راشفورد إلى التدريبات الجماعية للفريق وذلك استعدادا لمواجهة ليفانتي المقررة يوم الاحد المقبل على ملعب “سبوتيفاي كامب نو” ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين للبطولة الاسبانية لكرة القدم.

و أكد نادي برشلونة، في بيان عبر موقعه الرسمي، أن الحصة التدريبية للفريق التي أقيمت يوم أمس الخميس في المدينة الرياضية، بقيادة المدرب الألماني هانسي فليك، شهدت مشاركة كل من لاعب الوسط الإسباني بيدري و المهاجم الإنقليزي ماركوس راشفورد في جزء من المران الجماعي.

و جرت التدريبات على ملعب “تيتو فيلانوفا” بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة يومين في ظل سعي الفريق لاستعادة نغمة الانتصارات عقب تعرضه لخسارتين متتاليتين مؤخرا.

و يحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الليغا برصيد 58 نقطة على بعد نقطتين من غريمه ريال مدريد المتصدر.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

505
الأخبار

رسمي: إمساكية رمضان 2026 لمدينة تونس وما جاورها

331
أخر الأخبار

مقترح البنك البريدي: النائب محمد زياد الماهر يُقدّم آخر المستجدات (فيديو)
316
اقتصاد وأعمال

ارتفاع ديون التونسيين لدى البنوك إلى أكثر من 30 مليار دينار في 2025
311
الأخبار

تونس – الجزائر: عبد المجيد تبون يهنئ قيس سعيّد بمناسبة حلول شهر رمضان المعظّم
295
أخر الأخبار

وزير التجارة : تركيز نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك بأغلب الجهات في رمضان [فيديو]
290
الأخبار

يويفا يصدر بلاغا رسميا بخصوص واقعة العنصرية ضد فينيسيوس
288
أخر الأخبار

ترشيح آن كلير لوجاندر لرئاسة معهد العالم العربي: إصلاحات هيكلية مرتقبة مع اقتراب الذكرى الأربعين
281
الأخبار

رقمنة برنامج الكراء المملك: منصة جديدة لتسهيل النفاذ إلى السكن الاجتماعي
281
اقتصاد وأعمال

187 رخصة جديدة لمشاريع الطاقة الشمسية: دفعة قوية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتعزيز للسيادة الطاقية
277
الأخبار

فينيسيوس : “العنصريون جبناء.. و البروتوكول لم يجدِ نفعًا”

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى