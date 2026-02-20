برشلونة يزف بٌشرى سارّة لمتابعيه

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن نادي برشلونة الإسباني عودة الثنائي المصاب بيدري وماركوس راشفورد إلى التدريبات الجماعية للفريق وذلك استعدادا لمواجهة ليفانتي المقررة يوم الاحد المقبل على ملعب “سبوتيفاي كامب نو” ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين للبطولة الاسبانية لكرة القدم.

و أكد نادي برشلونة، في بيان عبر موقعه الرسمي، أن الحصة التدريبية للفريق التي أقيمت يوم أمس الخميس في المدينة الرياضية، بقيادة المدرب الألماني هانسي فليك، شهدت مشاركة كل من لاعب الوسط الإسباني بيدري و المهاجم الإنقليزي ماركوس راشفورد في جزء من المران الجماعي.

و جرت التدريبات على ملعب “تيتو فيلانوفا” بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة يومين في ظل سعي الفريق لاستعادة نغمة الانتصارات عقب تعرضه لخسارتين متتاليتين مؤخرا.

و يحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الليغا برصيد 58 نقطة على بعد نقطتين من غريمه ريال مدريد المتصدر.

