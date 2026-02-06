Français
برشلونة يسعى لتجديد عقد نجمه

كشفت  تقارير صحفية أن نادي برشلونة يخطط لتجديد عقد مهاجمه البولندي روبيرت ليفاندوفسكي لموسم إضافي، في خطوة يأتي قرارها بناءً على رؤية المدير الفني هانزي فليك.

و بحسب شبكة ESPN بأن كل من ديكو، المدير الرياضي السابق للفريق، وفليك يعملان حاليًا على التواصل مع ليفاندوفسكي للتوصل إلى اتفاق بشأن تمديد عقده لموسم آخر،ويرى فليك أن المهاجم المخضرم سيكون عنصرًا مهمًا للموسم القادم، خاصة كخيار قوي لدكة البدلاء، نظرًا لإمكانياته الكبيرة وقدرته على التأثير في المباريات.

و انضم ليفاندوفسكي إلى برشلونة صيف 2022 قادمًا من بايرن ميونخ، وشارك مع الفريق حتى الآن في 174 مباراة، سجل خلالها 113 هدفًا وصنع 23 هدفًا آخر.

و يحتل برشلونة حاليًا صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 55 نقطة، بعد تحقيق 18 انتصارًا، وتعادل واحد، إلى جانب 3 هزائم.

