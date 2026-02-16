برشلونة يسعى لضم أحد أبرز ركائز مانشستر يونايتد

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تتصاعد التكهنات داخل أروقة برشلونة بشأن إمكانية التعاقد مع مدافع مانشستر يونايتد الصلب، ليساندرو مارتينيز، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 55 مليون يورو خلال سوق الانتقالات المقبلة.

المدافع الأرجنتيني الدولي يقدّم مستويات لافتة هذا الموسم، أعادت تسليط الضوء على أهميته في الخط الخلفي للشياطين الحمر، ولفتت أنظار عدة أندية أوروبية كبرى، غير أن برشلونة يُعد حتى الآن النادي الوحيد الذي أبدى اهتمامًا رسميًا وواضحًا بخدماته.

و ينتهي عقد مارتينيز الحالي في صيف 2027، مع وجود بند يتيح ليونايتد تمديده لموسم إضافي.

و وفقًا لموقع CaughtOffside ، لا يشعر النادي الإنقليزي بقلق فوري حيال مستقبله، خاصة أنه لا يزال مرتبطًا بعقد طويل الأمد.

و رغم الرسائل الواضحة الصادرة من أولد ترافورد بأن اللاعب “ليس للبيع”، فإن بعض المصادر المقربة من برشلونة ترى أن الصفقة ليست مستحيلة، وأن إتمامها قد يعتمد على قيمة العرض المقدم و مدى رغبة اللاعب نفسه في خوض تجربة جديدة داخل الدوري الإسباني.

هناك اعتقاد داخل بعض الدوائر بأن انفتاح مارتينيز المحتمل على فكرة الانتقال قد يضع يونايتد أمام معادلة صعبة : إما تجديد العقد بشروط محسّنة، أو دراسة العروض لتجنب الدخول في مفاوضات طويلة قد تُعقّد المشهد مستقبلاً.

