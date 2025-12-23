برشلونة يسعى لضم لاعب مصري

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

سلط الصحفي الإيطالي وخبير الانتقالات فابريزيو رومانو الضوء على كواليس مفاوضات انتقال الموهبة المصرية حمزة عبد الكريم إلى نادي برشلونة، مؤكدًا أن الصفقة لا تزال متعثرة ولم تصل إلى مراحلها الحاسمة.

و أوضح رومانو، عبر فيديو بثه على قناته الرسمية في “يوتيوب” أن النادي الكتالوني أحرز تقدمًا ملحوظًا في التفاوض مع اللاعب نفسه، مشيرًا إلى أن حمزة يُظهر حماسًا كبيرًا لخوض تجربة الاحتراف في برشلونة، الذي يُعد خياره الأول وحلمه الأكبر في المرحلة الحالية.

و أكد رومانو أن سبب توقف المفاوضات يعود إلى موقف النادي الأهلي، الذي لم يمنح الضوء الأخضر لإتمام الصفقة حتى الآن، نتيجة الخلاف حول المقابل المالي، وهو ما أدى إلى تجميد الملف مؤقتًا.

و أضاف رومانو أن إدارة برشلونة لا تزال تبحث عن حلول وسط وصيغة ترضي جميع الأطراف، في ظل قناعة مسؤولي النادي بإمكانات اللاعب الفنية وقدرته على التطور مستقبلاً.

و تشير تقارير صحفية إسبانية إلى أن برشلونة يخطط لضم المهاجم المصري، البالغ من العمر 17 عامًا، إلى صفوف الفريق الرديف، ضمن استراتيجية النادي المعتمدة على استقطاب المواهب الشابة وصقلها تدريجيًا داخل منظومته قبل الاستفادة منها مع الفريق الأول مستقبلا.

