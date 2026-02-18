Français
برشلونة يفاوض مانشستر يونايتد لتخفيض سعر راشفورد

كشفت شبكة سكاي سبورتس أن نادي مانشستر يونايتد لا يُبدي أي استعداد لإعادة التفاوض على الشروط التي تتيح لـ برشلونة التعاقد بشكل دائم مع النجم الإنقليزي ماركوس راشفورد مع نهاية الموسم الجاري.

و بحسب التقرير، يتضمن عقد إعارة راشفورد بندًا يسمح بشرائه مقابل 30 مليون يورو، وهو الرقم الذي تسعى إدارة برشلونة إلى تخفيضه في ظل ظروفها المالية، إلا أن موقف مانشستر يونايتد لا يزال ثابتًا دون تغيير، رغم رغبة اللاعب الواضحة في الاستمرار داخل أسوار كامب نو.

و أضافت الشبكة أن راشفورد قدّم مستويات جيدة منذ انضمامه إلى الفريق الكتالوني، ما عزز من الخيارات الهجومية لبرشلونة ومنح اللاعب فرصة جديدة لاستعادة بريقه بعد فترة صعبة قضاها في إنقلترا.

في المقابل، قد يفتح مانشستر يونايتد الباب أمام عودة راشفورد إلى صفوفه خلال الصيف المقبل، حيث يُقال إن مايكل كاريك لن يمانع عودة اللاعب، لكن مسألة استمراره في منصبه حتى ذلك الحين تبقى غير محسومة.

