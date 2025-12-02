Français
برشلونة يفوز على أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني (فيديو)

برشلونة يبتعد بصدارة الليغا

حقق برشلونة فوزاً صعباً على ضيفه أتلتيكو مدريد في بطولة الدوري الإسباني 2025-2026.

و فاز برشلونة على أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-1، حيث حول تأخره بهدف إلى فوز ثمين.

و تأخر البارسا في النتيجة بعد مرور 19 دقيقة من انطلاق اللقاء، بهدف سجله أليكس باينا مهاجم أتلتيكو مدريد.

لكن رافينيا قائد برشلونة سرعان ما أدرك التعادل لأصحاب الأرض بعد 7 دقائق فقط، لينتهي الشوط الأول 1-1، بعدما أهدر روبرت ليفاندوفسكي مهاجم البارسا ركلة جزاء.

و واصل برشلونة هجومه في الشوط الثاني حتى تمكن من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة الـ65 عن طريق داني أولمو، الذي سدد الكرة في الشباك قبل أن يخرج متأثرا بإصابة في الكتف.

و في الدقيقة 97، أكد فيران توريس انتصار برشلونة بتسجيله الهدف الثالث في المباراة.

