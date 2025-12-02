برشلونة يفوز على أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني (فيديو)

حقق برشلونة فوزاً صعباً على ضيفه أتلتيكو مدريد في بطولة الدوري الإسباني 2025-2026.
و تأخر البارسا في النتيجة بعد مرور 19 دقيقة من انطلاق اللقاء، بهدف سجله أليكس باينا مهاجم أتلتيكو مدريد.
لكن رافينيا قائد برشلونة سرعان ما أدرك التعادل لأصحاب الأرض بعد 7 دقائق فقط، لينتهي الشوط الأول 1-1، بعدما أهدر روبرت ليفاندوفسكي مهاجم البارسا ركلة جزاء.
و واصل برشلونة هجومه في الشوط الثاني حتى تمكن من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة الـ65 عن طريق داني أولمو، الذي سدد الكرة في الشباك قبل أن يخرج متأثرا بإصابة في الكتف.
و في الدقيقة 97، أكد فيران توريس انتصار برشلونة بتسجيله الهدف الثالث في المباراة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب