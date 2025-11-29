برشلونة يفوز على ديبورتيفو ألافيس و يتصدر الليغا مؤقتا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

فاز برشلونة على ضيفه ديبورتيفو ألافيس بنتيجة (3-1) خلال المواجهة التي جمعت الفريقين منذ قليل على أرضية ملعب الكامب نو لحساب الجولة 14 من الدوري الإسباني.

افتتح بابلو إيبانيز النتيجة للضيوف منذ الدقيقة الأولى ثم نجح الفريق الكتالوني في تسجيل 3 أهداف عبر يامين يامال في الدقيقة 8 و داني أولمو في الدقيقتين 26 و 90+3.

و إثر هذه النتيجة يتصدر برشلونة الليغا مؤقتا برصيد برصيد 34 نقطة يليه ريال مدريد المنقوص من مقابلة برصيد 32 نقطة.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



