الأخبار

برشلونة يفوز على ريال مدريد و يتوّج بكأس السوبر الإسباني (فيديو)

توّج برشلونة بلقب كأس السوبر الاسباني 2025 إثر فوزه منذ قليل على ريال مدريد بنتيجة (3-2) خلال المقابلة التي جمعت الفريقين على ملعب الجوهرة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

جاء الهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة 36 بأقدام البرازيلي رافينيا من هجمة مرتدة سريعة وضعها بتسديدة رائعة في شباك الحارس كورتوا.

و في الدقيقة 45+2 سجل البرازيلي فينيسيوس جونيور هدف التعادل في الدقيقة 45+2، ثم سجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدف البارسا الثاني في الدقيقة 45+4، قبل أن يسجل غونزالو غارسيا التعادل في الدقيقة 45+6.

و في الشوط الثاني ، سجّل رافينيا هدف الفوز لبرشلونة في الدقيقة 73 إثر تمريرة من داني أولمو.

تعليقات

