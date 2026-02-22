Français
برشلونة يفوز على ليفانتي و يستعيد صدارة الدوري الإسباني

برشلونة يفوز على ليفانتي و يستعيد صدارة الدوري الإسباني

استفاد برشلونة حامل اللقب من الخدمة التي قدمها له أوساسونا، و عاد للتربع على الصدارة بعد أسبوع فقط على التخلّي عنها، بفوزه على ضيفه ليفانتي (3-0)، الأحد، في المرحلة 25 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

افتتح مارك بيرنال أهداف اللقاء مبكرا في الدقيقة 4، وفي الدقيقة 32 أضاف الهولندي فرينكي دي يونج هدف البارسا الثاني، لينتهي الشوط الأول بتقدم البارسا بثنائية نظيفة.

في الشوط الثاني، أضاف المتألق فيرمين لوبيز الهدف الثالث في الدقيقة 81، لينتهي اللقاء 3-0.

