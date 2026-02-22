برشلونة يفوز على ليفانتي و يستعيد صدارة الدوري الإسباني

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

استفاد برشلونة حامل اللقب من الخدمة التي قدمها له أوساسونا، و عاد للتربع على الصدارة بعد أسبوع فقط على التخلّي عنها، بفوزه على ضيفه ليفانتي (3-0)، الأحد، في المرحلة 25 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

افتتح مارك بيرنال أهداف اللقاء مبكرا في الدقيقة 4، وفي الدقيقة 32 أضاف الهولندي فرينكي دي يونج هدف البارسا الثاني، لينتهي الشوط الأول بتقدم البارسا بثنائية نظيفة.

في الشوط الثاني، أضاف المتألق فيرمين لوبيز الهدف الثالث في الدقيقة 81، لينتهي اللقاء 3-0.

