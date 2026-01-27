برشلونة يقترب من ضم نجم مانشستر سيتي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

اقترب البرتغالي برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي من مغادرة ناديه عقب مشوار امتد لما يقرب من 9 سنوات، بعد انتهاء تعاقده مع ناديه بنهاية الموسم الحالي، حيث انضم سيلفا إلى السيتي موسم 2017.

و أفادت صحيفة سبورت الكتالونية، إن صفقة انتقال برناردو سيلفا إلى برشلونة أقرب من أي وقت مضى، خلال الفترة المقبلة.

و أضافت، إن برناردو سيلفا الذي يدخل الأشهر الست الأخيرة في عقده، لا يبدو أن تجديد عقده مرجحًا في مانشستر سيتي.

و تابعت، إن برشلونة يخطط لإتمام الصفقة و ضم برناردو سيلفا، في صفقة انتقال حر، الصيف المقبل، مشيرة إلى أن برشلونة منفتح على الدخول في مفاوضات مع لاعب مانشستر سيتي الفترة المقبلة، تمهيدًا لضمه بداية من الموسم المقبل.

