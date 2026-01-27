Français
Anglais
العربية
الأخبار

برشلونة يقترب من ضم نجم مانشستر سيتي

برشلونة يقترب من ضم نجم مانشستر سيتي

اقترب البرتغالي برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي من مغادرة ناديه عقب مشوار امتد لما يقرب من 9 سنوات، بعد انتهاء تعاقده مع ناديه بنهاية الموسم الحالي، حيث انضم سيلفا إلى السيتي موسم 2017.

و أفادت صحيفة سبورت الكتالونية، إن صفقة انتقال برناردو سيلفا إلى برشلونة أقرب من أي وقت مضى، خلال الفترة المقبلة.

و أضافت، إن برناردو سيلفا الذي يدخل الأشهر الست الأخيرة في عقده، لا يبدو أن تجديد عقده مرجحًا في مانشستر سيتي.

و تابعت، إن برشلونة يخطط لإتمام الصفقة و ضم برناردو سيلفا، في صفقة انتقال حر، الصيف المقبل، مشيرة إلى أن برشلونة منفتح على الدخول في مفاوضات مع لاعب مانشستر سيتي الفترة المقبلة، تمهيدًا لضمه بداية من الموسم المقبل.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

411
الأخبار

رفع علم إسرائيل على الحدود المغربية الجزائرية يثير موجة من الإستنكار

354
الأخبار

نجاح أمني كبير : تونس تشيد بيقظة و شجاعة قواتها المسلحة و الأمنية
340
الأخبار

كرة اليد – كأس أمم إفريقيا 2026: تونس تكتفي بالتعادل أمام المغرب
318
الأخبار

سقوط سيارة في قناة بنزرت… و”أخطبوط” يفاجئ فرق الإنقاذ
309
أخر الأخبار

نابل: حملة نظافة واسعة اليوم لرفع مخلفات الفيضانات الأخيرة
301
الأخبار

عاجل: قضية رفع التجميد الأوروبي عن أموال مروان المبروك أمام القضاء التونسي من جديد
300
أخر الأخبار

واشنطن تلوّح بعملية «سريعة ونظيفة» ضد إيران وسط مناورات عسكرية مكثفة
289
الأخبار

الكشف عن هوية المدرّب الجديد للنجم الساحلي
271
الأخبار

سوسة: تدخلات مكثفة لمعالجة آثار التقلبات الجوية
268
اقتصاد وأعمال

السّوق التّونسيّة تستوعب أكثر من 93 ألف سيّارة خلال سنة 2025

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى