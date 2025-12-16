برشلونة يقصي غوادالاخار و يتأهّل لثمن نهائي كأس ملك إسبانيا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

فاز فريق برشلونة ضد غوادالاخار بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على ملعب بيدرو إسكارتين، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا للموسم الحالي 2025-2026.

جاء هدفا المباراة عن طريق المدافع أندرياس كريستنسن في الدقيقة 76 و ماركوس راشفورد بالدقيقة 90 من عمر اللقاء لصالح برشلونة، بعد انتهاء الشوط الأول من اللقاء بالتعادل السلبي.

بهذه النتيجة تأهل فريق برشلونة الى الدّور ثمن النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا و ينتظر باقي نتائج المرحة لتحديد المنافسين المنتظرين في الأدوار القادمة.

